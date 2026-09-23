Harvey Weinstein condamné à 15 ans de prison après son nouveau procès

Harvey Weinstein a été condamné mercredi 23 septembre à 15 ans de prison par un tribunal de Manhattan pour l’agression sexuelle de l’ancienne assistante de production Miriam Haley. Les faits remontent à 2006, dans l’appartement new-yorkais de l’ex-producteur.

En 2020, Weinstein avait écopé de 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé Haley et violé l’actrice Jessica Mann. La plus haute juridiction de l’État de New York a annulé cette condamnation en 2024, estimant que le premier procès avait été entaché d’erreurs de procédure, puis ordonné qu’il soit rejugé.

Au terme du nouveau procès, en 2025, le jury l’a de nouveau reconnu coupable concernant Miriam Haley. Il l’a acquitté dans une autre affaire d’agression sexuelle et n’est pas parvenu à un verdict sur l’accusation de viol portée par Jessica Mann. Cette dernière charge a finalement été abandonnée en juin 2026, après l’échec d’un procès supplémentaire.

Weinstein, 74 ans, nie avoir eu des relations sexuelles non consenties et devrait faire appel de la peine prononcée à New York, selon Associated Press.

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Une condamnation distincte prononcée en Californie reste en vigueur. La déclaration de culpabilité pour viol et agression sexuelle a été confirmée en appel en juillet, mais la peine de 16 ans doit être réexaminée parce que le juge avait tenu compte des condamnations new-yorkaises ensuite annulées.