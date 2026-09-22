À Lubumbashi, le président de la Cour d’appel du Haut-Katanga tué chez lui

Vincent Mwana Mulenda, président de la Cour d’appel du Haut-Katanga, est mort lundi 21 septembre après une attaque armée contre son domicile à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le haut magistrat, grièvement blessé, n’a pas survécu malgré sa prise en charge médicale.

Selon les premiers éléments rapportés par des proches et des sources judiciaires, des hommes armés auraient escaladé les murs de sa résidence avant de briser des vitres pour entrer. Ils auraient réclamé de l’argent et les clés de son véhicule. Vincent Mwana Mulenda aurait été atteint par balle à la jambe et grièvement blessé à la tête. Sa fille aurait également été blessée au cours de l’attaque.

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko-Andali, a annoncé qu’une enquête était en cours afin d’établir les circonstances exactes de l’attaque et les éventuelles responsabilités. Il a rendu hommage à un magistrat engagé et a réaffirmé la nécessité de protéger les magistrats ainsi que l’autorité de l’institution judiciaire.

La disparition de Vincent Mwana Mulenda a provoqué une vive émotion au sein de la magistrature du Haut-Katanga. Plusieurs de ses collègues se sont rendus à la morgue après l’annonce de son décès, tandis que la Commission nationale des droits de l’homme dans la province a appelé les services de sécurité à renforcer la protection des personnes et des biens.

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Cette attaque intervient dans un contexte de violences armées récurrentes à Lubumbashi. Le 6 septembre, deux policiers avaient été tués lors du braquage d’une station-service dans le quartier Kilobelobe. La police du Haut-Katanga avait confirmé leur décès.

Le 19 septembre, un jeune homme a également été tué par balle à Lubumbashi par des hommes présentés comme étant en uniforme, selon 7SUR7.CD. Ces affaires restent distinctes et aucun élément public ne permet à ce stade d’établir un lien entre elles et l’attaque ayant coûté la vie au président de la Cour d’appel.