RDC : plus de 40 personnes portées disparues après un naufrage sur le lac Tanganyika

Plus de 40 personnes étaient portées disparues vendredi 25 septembre 2026 après le naufrage d’une embarcation sur le lac Tanganyika, dans l’est de la République démocratique du Congo. Le bateau transportait 84 personnes, dont 12 membres d’équipage, selon les autorités provinciales.

Le naufrage s’est produit jeudi. Au moins 43 personnes ont pu être secourues, parmi lesquelles trois enfants et quatre ressortissants tanzaniens, a indiqué Norris Mulongoy, ministre des Transports de la province du Tanganyika.

Les autorités n’avaient pas encore communiqué sur les causes de l’accident au moment des premières opérations de recherche. Les équipes locales poursuivaient les recherches pour tenter de retrouver les passagers encore portés disparus.

Les transports fluviaux et lacustres restent essentiels dans plusieurs régions de la RDC, où le réseau routier est limité. Mais les accidents sont fréquents, en raison notamment de l’état des embarcations, des surcharges et des conditions de navigation parfois difficiles.

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Les recherches se poursuivent

Le bilan pourrait encore évoluer au fur et à mesure des opérations de secours. Les autorités provinciales ont indiqué que l’identification des rescapés se poursuivait afin de préciser le nombre exact de personnes manquantes.

Le lac Tanganyika relie plusieurs pays d’Afrique de l’Est et centrale et constitue un axe majeur de circulation pour les populations riveraines. De nombreux déplacements de passagers et de marchandises y sont effectués quotidiennement par bateau.