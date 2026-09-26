RDC : parti relier Goma à Rabat à vélo pour la paix, Miguel Masaïsaï revient à Kinshasa dans un cercueil

Il avait quitté Goma avec l’ambition de parcourir quelque 14 000 kilomètres à vélo jusqu’à Rabat pour porter un message de paix. Vendredi 25 septembre, la dépouille de Miguel Masaïsaï est revenue à Kinshasa, une semaine après sa mort dans un accident de la circulation à Ouesso, dans le nord du Congo-Brazzaville.

Le cycliste congolais avait lancé son projet « Pedals for Peace » le 1er mai 2026. Son itinéraire devait relier l’est de la RDC au Maroc en traversant plusieurs pays africains. À travers ce périple, il voulait promouvoir la paix, l’unité et la cohésion, avec une attention particulière pour les populations de l’est de la RDC.

Miguel Masaïsaï avait déjà parcouru plus de 6 500 kilomètres lorsqu’il avait rejoint Kinshasa le 5 août, après 67 jours de route. Il avait ensuite repris son voyage le 6 septembre vers le Congo-Brazzaville.

Le voyage s’est arrêté brutalement le 18 septembre à Ouesso. Sa sœur aînée, Ornella Masaïsaï, a raconté comment la famille avait été informée du décès : « Le passeport retrouvé à côté de la dépouille était celui de Miguel. »

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Des cyclistes accompagnent sa dépouille dans Kinshasa

Après son rapatriement, le cercueil a été pris en charge au beach Ngobila avant d’être conduit à la morgue de l’hôpital du Cinquantenaire. Un cortège de cyclistes a accompagné le véhicule funéraire à travers plusieurs artères de Kinshasa.

Sa mort avait également donné naissance à une fausse information largement partagée sur TikTok, affirmant qu’il était arrivé au Cameroun. L’Agence congolaise de presse a dû démentir cette publication et rappeler qu’il était décédé à Ouesso.

Miguel Masaïsaï avait 25 ans.