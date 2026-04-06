Sénégal : plus de 2 milliards de francs de recettes après deux matchs amicaux

La Fédération sénégalaise de football annonce avoir dégagé des recettes supérieures à 2 milliards de francs CFA lors des matches amicaux disputés par les Lions durant la fenêtre internationale de mars, a confirmé son président Abdoulaye Fall.

Dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise, Abdoulaye Fall a qualifié l’opération de succès financier, précisant que les ventes de billets avaient atteint « plus de 3 300 millions », malgré des charges importantes, et que le résultat global dépassait largement les prévisions de la fédération.

Ces recettes proviennent essentiellement de la billetterie des deux rencontres disputées contre le Pérou et la Gambie, organisées entre le Stade de France et le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Sur le plan sportif, le Sénégal a enregistré deux victoires : 2-0 contre le Pérou et 3-1 face à la Gambie, des résultats que la FSF juge encourageants dans la préparation de la Coupe du Monde 2026.

Billetterie, logistique et plateforme digitale

Abdoulaye Fall a aussi évoqué des difficultés d’accès pour certains supporters lors du match de Diamniadio et a assuré que des corrections internes étaient nécessaires, rappelant les contraintes liées au calendrier : retour tardif de Paris et seulement une journée disponible pour préparer la rencontre.

Il a par ailleurs indiqué que la plateforme digitale +Go Gaindé+ devait intégrer un module de billetterie qui n’a pas pu être mis en service à temps et que ce dispositif sera opérationnel à partir du prochain match.