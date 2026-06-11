CDM 2026: Mexique – Afrique du Sud, Maroc – Brésil, France – Sénégal, le programme des phases de poule

La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un immense marathon footballistique, avec un calendrier dense et des affiches de prestige dès la phase de groupes. Découvrez le programme complet du tournoi.

La FIFA a dévoilé un programme dense pour la Coupe du monde 2026, avec notamment un premier tour étalé du 11 au 28 juin. Dès l’ouverture, le Mexique affronte l’Afrique du Sud, avant une succession de chocs entre nations majeures et outsiders. Le Brésil défiera le Maroc, tandis que la France débutera face au Sénégal dans un duel déjà très attendu. L’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal entreront également en scène dans une phase de groupes relevée.

Plusieurs affiches promettent des étincelles, notamment États-Unis–Australie, Allemagne–Côte d’Ivoire ou encore Pays-Bas–Japon. Le calendrier, condensé et rythmé, offre des rencontres quotidiennes jusqu’au 28 juin, avec des oppositions intercontinentales à haute intensité. Cette édition s’annonce particulièrement ouverte, avec des surprises possibles dès les premières journées. Les supporters du monde entier auront droit à un marathon footballistique exceptionnel.

Le programme complet des phases de poule (heure en GMT)

Jeudi 11 juin

19:00 Mexique – Afrique du Sud

VENDREDI 12 JUIN

02:00 Corée du Sud – République Tchèque

19:00 Canada – Bosnie-Herzégovine

SAMEDI 13 JUIN

01:00 États-Unis – Paraguay

19:00 Qatar – Suisse

22:00 Brésil – Maroc

DIMANCHE 14 JUIN

01:00 Haïti – Écosse

04:00 Australie – Turquie

17:00 Allemagne – Curaçao

20:00 Pays-Bas – Japon

LUNDI 15 JUIN

23:00 Côte d’Ivoire – Équateur

02:00 Suède – Tunisie

16:00 Espagne – Cap-Vert

19:00 Belgique – Égypte

22:00 Arabie saoudite – Uruguay



MARDI 16 JUIN

01:00 Iran – Nouvelle-Zélande

19:00 France – Sénégal

22:00 Irak – Norvège



MERCREDI 17 JUIN

01:00 Argentine – Algérie

04:00 Autriche – Jordanie

17:00 Portugal – RD Congo

20:00 Angleterre – Croatie



JEUDI 18 JUIN

23:00 Ghana – Panama

02:00 Ouzbékistan – Colombie

16:00 République Tchèque – Afrique du Sud

19:00 Suisse – Bosnie-Herzégovine

22:00 Canada – Qatar



VENDREDI 19 JUIN

01:00 Mexique – Corée du Sud

19:00 États-Unis – Australie

22:00 Écosse – Maroc



SAMEDI 20 JUIN

00:30 Brésil – Haïti

03:00 Turquie – Paraguay

17:00 Pays-Bas – Suède

20:00 Allemagne – Côte d’Ivoire

DIMANCHE 21 JUIN

00:00 Équateur – Curaçao

04:00 Tunisie – Japon

16:00 Espagne – Arabie saoudite

19:00 Belgique – Iran

22:00 Uruguay – Cap-Vert

LUNDI 22 JUIN

01:00 Nouvelle-Zélande – Égypte

17:00 Argentine – Autriche

21:00 France – Irak



MARDI 23 JUIN

00:00 Norvège – Sénégal

03:00 Jordanie – Algérie

17:00 Portugal – Ouzbékistan

20:00 Angleterre – Ghana



MERCREDI 24 JUIN

23:00 Panama – Croatie

02:00 Colombie – RD Congo

19:00 Suisse – Canada

19:00 Bosnie-Herzégovine – Qatar

22:00 Écosse – Brésil

22:00 Maroc – Haïti



JEUDI 25 JUIN

01:00 Afrique du Sud – Corée du Sud

01:00 République Tchèque – Mexique

20:00 Équateur – Allemagne

22:00 Curaçao – Côte d’Ivoire



VENDREDI 26 JUIN

23:00 Tunisie – Pays-Bas

23:00 Japon – Suède

02:00 Paraguay – Australie

02:00 Turquie – États-Unis

19:00 Norvège – France

19:00 Sénégal – Irak



SAMEDI 27 JUIN

00:00 Uruguay – Espagne

00:00 Cap-Vert – Arabie saoudite

03:00 Nouvelle-Zélande – Belgique

03:00 Égypte – Iran

21:00 Panama – Angleterre

21:00 Croatie – Ghana



DIMANCHE 28 JUIN

23:30 Colombie – Portugal

23:30 RD Congo – Ouzbékistan

02:00 Algérie – Autriche

02:00 Jordanie – Argentine





