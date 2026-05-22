Sénégal : Ousmane Sonko réagit à son limogeage du poste de Premier Ministre

Quelques minutes après l’annonce de sa révocation par le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a publié vendredi 22 mai sur le réseau social X : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui. » La résidence personnelle de l’ancien Premier ministre est située dans ce quartier de Dakar.

La décision de Faye avait été annoncée le soir même par le secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, dans une déclaration lue sur la Radiotélévision sénégalaise. Elle faisait suite à une intervention de Sonko à l’Assemblée nationale dans la matinée, au cours de laquelle il avait déclaré publiquement que le président « s’est trompé » sur la question des fonds politiques — ressources discrétionnaires de l’exécutif que Faye avait décidé de maintenir le 2 mai en invoquant les besoins liés à la sécurité et au renseignement. Sonko, qui réclamait un encadrement législatif strict de ces fonds depuis 2019, avait ajouté qu’il envisageait de porter lui-même une proposition de loi en conseil des ministres si le président ne donnait pas suite.

Sonko occupait le poste de Premier ministre depuis le 3 avril 2024. Faye a simultanément mis fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement.