Sénégal: « on est là pour gagner », Boulaye Dia prévient les Écureuils

Le Sénégal reçoit le Bénin ce samedi 4 juin au stade Abdoulaye Wade de Dakar pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et pour l’attaquant Boulaye Dia, les Lions de la Téranga ne feront pas de cadeau aux Écureuils.

Le Sénégal affronte le Bénin ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Un match comptant pour la première journée des phases de groupe des éliminatoires de la CAN 2023. Logés dans la poule L aux côtés notamment du Mozambique et du Rwanda, les deux formations visent la victoire pour prendre la tête de ce groupe.

Champion d’Afrique en titre et qualifié pour la coupe du monde 2022 au Qatar, le Sénégal part largement favoris pour ce remake du quart de finale de la CAN 2019. Avec son contingent de superstars tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye ou encore Edouard Mendy, les Lions sénégalais ont les crocs nécessaires pour dévorer tout cru les Écureuils béninois.

En regroupement avec le groupe qui a effectué jeudi sa quatrième séance d’entrainement au stade annexe de Diamniadio, Boulaye Dia a été interrogé sur ce choc tant attendu. Et l’attaquant de Villarreal a assuré que les siens sont prêts pour le match contre les Écureuils.

« On a fait une bonne semaine de préparation. Il y a des jours où on a doublé les entraînements pour être prêt ce week-end. Nous avions une petite semaine de vacance où pratiquement personne n’a fait des exercices, à l’exception de certains. Maintenant, on a bien préparé le match. On a fait une bonne séance hier (mercredi). Et puis, on est prêt pour samedi« , a déclaré Boulaye Dia.

Gagner et rien que gagner

L’attaquant des Sous Marins jaunes connait l’importance des rencontres sur le continent, surtout si elles sont le billet qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afriques des Nations. « Il faut être concentré. On sait ce qu’on a à faire. Il faut se qualifier pour la prochaine coupe d’Afrique. On sait qu’il nous reste deux matchs très importants avant d’aller en vacance. Tout le monde a un niveau de concentration élevé. Il n’y a pas de souci. Il faut gagner« , a-t-il dit devant la presse.

« On a bien préparé. On a fait des séances vidéos avec le coach. On a revu nos matchs sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. On a mis en application hier. Aujourd’hui, on s’est calmé un tout petit peu. Il reste la séance de demain« , ajoute Boulaye.

Les Écureuils ne viendront pas en victime expiatoire. Mais les Sénégalais sont confiants. « Tout le monde veut battre le Sénégal. C’est normal. On sait notre statut. Donc, il n’y a rien à s’alarmer. On a un groupe de qualité. On est une bonne équipe. On est là pour gagner. Et on va gagner inchaalah« , a fait savoir l’attaquant des Lions. Vivement donc ce samedi!