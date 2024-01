Sénégal: « on a confié quelque chose aux Ivoiriens, on a l’intention de le récupérer », Aliou Cissé

-Publicité-

La sélectionneur du Sénégal était ce dimanche en conférence de presse, à la veille du match contre la Côte d’ivoire en huitième de finale de la CAN 2023. Et Aliou Cissé veut composter sa qualification pour les quarts de finale face aux Eléphants.

Les huitièmes de finale de la CAN 2023 se poursuivent ce lundi avec une rencontre entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Un choc des titans entre le tenant du titre et le pays organisateur. Portés par un contingent XXL, les Lions de la Téranga sortent d’un sans faute en phase de poule avec trois victoires en autant de sorties. Laminés par la Guinée Equatoriale (0-4), les Ivoiriens ne doivent leur présence à ce stade qu’à leur place parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Face à la presse dimanche, Aliou Cissé a évoqué cette rencontre décisive pour les deux formations. D’entrée, le technicien de 47 ans a taquiné ses adversaires, vainqueurs de la CAN 1992, organisée par le Sénégal. “Le passé, c’est le passé. C’est un 8e de finale de CAN. Ils ont gagné la CAN en 1992 chez nous, c’est bien. On leur a confié quelque chose qu’on a l’intention de récupérer. Les Ivoiriens sont nos frères, ils comprendront que ce qu’on leur a prêtés en 1992. Il faut qu’ils nous le rendent demain (ce lundi, ndlr)“, a plaisanté l’ancien défenseur.

« Nous ne craignons personne »

Sur le match proprement dit, le tacticien sénégalais s’est montré prudent malgré le statut de favoris de ses poulains face aux Eléphants qui n’ont enregistré qu’une seule victoire depuis le début du tournoi. « Nous respectons tout le monde, mais nous ne craignons personne. Nous sommes nos propres ennemis. On a fait de bons débuts, mais tout cela ne comptera plus demain, c’est fini. C’est une nouvelle compétition. Gagner nous permet de continuer, perdre nous rentrons à la maison. Donc, il faut qu’on se prépare« , a-t-il expliqué.

Pour rappel, le match Sénégal-Côte d’ivoire est prévu ce lundi soir au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, à partir de 21 heures (GMT+1). Le vainqueur de ce match affrontera soit le Mali, soit le Burkina Faso, qui disputent leur rencontre un peu plus tôt dans la soirée (18 h, GMT+1).