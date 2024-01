Sénégal: « Nous y allons conscients et conquérants », Abdou Diallo avant la CAN 2023

-Publicité-

En regroupement avec le Sénégal, dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, Abdou Diallo s’est prononcé sur les chances des siens de remporter le tournoi. Et le défenseur a assuré être mieux en forme que lors de la précédente édition au Cameroun.

Tenant du titre, le Sénégal sera aussi à la CAN 2023 en Côte d’ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Avec un sans faute en phase éliminatoire et un contingent truffé de meilleurs joueurs du continent, les Lions de la Téranga partent grandement favoris pour cette compétition. Et ce n’est pas Abdou Diallo qui dira le contraire.

Lors d’un Open Presse, le défenseur d’Al Arabi au Qatar s’est prononcé sur les chances de ses coéquipiers de conserver leur couronne. Et le joueur de 27 ans s’est montré très confiant. « Je suis mieux en forme qu’en 2022. Et peu importe à quel poste je jouerai, je donnerai mon maximum pour l’équipe. Je me sens très bien et content de retourner à la CAN pour une deuxième participation. Je garde de très bons souvenirs de la dernière édition qui était ma première. A titre collectif, nous nous sentons tous bien. Nous y allons conscients et conquérants », a-t-il déclaré, rapporté par APS.

L’ancien joueur du PSG estime que le Sénégal partira en Côte d’Ivoire avec l’esprit tranquille. « Par contre, je garde une grosse humilité, car toutes les équipes sur le continent sont fortes. Le niveau est homogène. Nous sommes confiants, mais humbles », a-t-il insisté.

Le joueur de 27 ans s’attend à disputer des matchs « chauds ». « Ce seront de gros matchs comme nous les aimons. C’est comme cela que nous pourrons marquer l’histoire. Nous allons entrer dans la compétition directement avec la Gambie (15 janvier à 14H GMT). C’est du positif. A nous de faire le boulot », a-t-il confié. A noter que le Cameroun et la Guinée sont les autres adversaires des Sénégalais dans le groupe C.