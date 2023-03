Sénégal-Mozambique: un cadre d’Aliou Cissé forfait

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, va devoir composer sans Pape Gueye, forfait, alors que les Lions de la Téranga affrontent le Mozambique ce vendredi, en 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Vainqueur du Bénin (3-1) et du Rwanda (1-0), le Sénégal va tenter d’empocher un troisième succès consécutif dans ces éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga affrontent le Mozambique ce vendredi, au stade Abdoulaye Wade, à l’occasion de la troisième journée. Une rencontre qui ne sera sans doute pas une partie de plaisir pour les Sénégalais qui vont croiser le fer avec les Mambas, deuxièmes au classement avec quatre points, et qui rêvent d’arracher une nouvelle victoire dans ces phases qualificatives, après leur exploit contre les Guépards.

Et pour ne rien arranger, le sélectionneur Aliou Cissé va devoir faire sans l’un de ses cadres. Le technicien local sera en effet privé de Pape Gueye. Le milieu de terrain de FC Séville est forfait pour cette rencontre en raison d’une blessure contractée à l’entrainement, mercredi.

« On est ensemble depuis lundi. On a fait trois séances, notre quatrième on la fera aujourd’hui. L’ensemble du groupe est là, mais Jakobs est touché et remplacé par Sidibé. Pape Gueye a repris hier, mais il a une contusion osseuse selon les médecins. Donc, il sera indisponible pour demain », a expliqué Aliou Cissé en conférence de presse, jeudi.

Le coup d’envoi du match Sénégal-Mozambique est prévu à 19h00 (GMT). Après cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, les Lions vont enchaîner avec la quatrième le 28 mars au Maputo.