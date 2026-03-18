Sénégal menacé d’exclusion de la prochaine CAN

L’affaire née autour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a pris une tournure juridico-sportive qui inquiète de nombreux observateurs. Au centre des débats figure l’article 59 du règlement de la Confédération africaine de football, qui prévoit qu’une sélection ayant déclaré forfait serait automatiquement privée de participation à l’édition suivante de la compétition.

La controverse s’est intensifiée depuis que le Maroc s’est vu attribuer le titre face au Sénégal « sur tapis vert », une décision qui a ravivé les tensions entre les deux fédérations et les supporters. Si la CAF applique strictement la disposition en question, les conséquences pour les Lions de la Teranga pourraient aller bien au-delà de la perte d’un trophée.

Un retrait de la prochaine CAN pèserait lourd, tant sur le plan sportif que symbolique : priver le continent d’une équipe parmi les plus attractives et régulières à haut niveau modifierait l’équilibre compétitif et susciterait des remous importants dans le paysage footballistique africain.

Enjeux institutionnels et risques d’escalade

Face à cette situation, le Sénégal dispose de voies de recours, mais toute contestation officielle ou refus d’adhérer aux protocoles de la CAF expose la fédération à des sanctions administratives potentiellement sévères. L’application de l’article 59 peut se traduire par une exclusion qui, en plus d’affecter les joueurs et le staff, porterait un coup aux relations entre fédérations et à la crédibilité des instances dirigeantes.

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Pour la CAF, la décision à prendre est délicate : affirmer l’autorité du règlement est une exigence pour la gouvernance, mais l’éviction d’une grande nation footballistique risquerait d’entacher l’image de la compétition et d’alimenter une crise de légitimité. Les choix qui seront posés devant la commission disciplinaire auront des répercussions juridiques, sportives et médiatiques.