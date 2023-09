Sénégal: mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé avant le choc contre l’Algérie

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Aliou Cissé, en ces veilles du choc contre l’Algérie en amical. Déjà privé d’Ismaila Sarr, le sélectionneur du Sénégal devra également se passer d’un autre cadre de la tanière pour cette rencontre.

Contraint au nul par le Rwanda (1-1) la semaine dernière, en éliminatoire de la CAN 2023, le Sénégal dispute ce mardi sa deuxième rencontre du rassemblement de septembre. Les Lions indomptables affrontent l’Algérie à Dakar. Un choc de gala entre deux équipes déjà qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Afrique. Et pour cette rencontre, le sélectionneur Aliou Cissé sera privé de deux de ses cadres.

En effet, déjà contraint de faire sans Ismaila Sarr, blessé aux ischio-jambiers et forfait, le technicien de 47 ans devra également se passer de Boulaye Dia. L’attaquant des Lions souffre d’une lésion du muscle droit fémoral. Le buteur de Salernitana ne participera pas à cette rencontre en raison de cette blessure. La Fédération sénégalaise de football a révélé la mauvaise nouvelle dans un communiqué sur le site officiel de l’instance.

La FSF annonce que les deux joueurs ont quitté la tanière pour rejoindre leurs clubs. « Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauches pour Ismaila Sarr. Les deux joueurs seront indisponibles pour au moins deux semaines et par conséquent, ils ont été libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs », peut-on lire. Les deux joueurs devraient donc aussi manquer quelques rencontres en club après cette trêve internationale.

