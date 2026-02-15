Sénégal : L’ITFC alloue 20 millions d’euros à la Banque Islamique du Sénégal pour le développement des PME

Le 13 février 2026, la Banque Islamique du Sénégal (BIS) et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), ont signé une convention de financement d’un montant de 20 millions d’euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA, destinée à renforcer les capacités de financement du commerce et à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les acteurs du commerce au Sénégal.

Selon la BIS, cette enveloppe vise à intensifier les interventions en faveur des entreprises et entrepreneurs, au sein d’un tissu économique dont les PME représentent près de 97 %. L’accord s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’ITFC, qui affiche une volonté d’accroître sa présence au Sénégal et prévoit la mobilisation globale de 413,25 milliards FCFA au profit des secteurs jugés prioritaires de l’économie nationale.

La convention prend place dans le périmètre d’un accord-cadre quinquennal de 2 milliards d’euros signé en mai 2025 entre les parties. Le plan annuel qui en découle a pour objet le financement des importations et exportations de produits essentiels, en ciblant en particulier les produits pétroliers et la filière arachidière, afin de contribuer à la sécurisation des approvisionnements et au renforcement des chaînes d’approvisionnement.

Modalités, objectifs et impact attendu

Le financement signé vise à développer des solutions conformes aux principes de la finance islamique, présentées par la BIS comme éthiques et adaptées aux besoins du secteur privé. Les instruments mis à disposition devraient permettre de soutenir les échanges commerciaux, d’améliorer la disponibilité de liquidités pour les opérateurs et de faciliter les transactions liées aux importations d’intrants et à l’exportation de produits agricoles.

Pour l’ITFC, membre du groupe BID, l’opération s’inscrit dans une logique de renforcement de son dispositif régional. L’institution indique prévoir la mobilisation de ressources significatives — mentionnées à hauteur de 413,25 milliards FCFA — pour financer des projets et opérations jugés structurants pour l’économie sénégalaise. La coopération bilatérale entre BIS et ITFC se veut ainsi un levier pour canaliser des ressources internationales vers des besoins nationaux identifiés.

Du côté des secteurs ciblés, l’accent est mis sur la sécurité énergétique et alimentaire : sécuriser l’approvisionnement en hydrocarbures, soutenir la filière arachidière — longtemps considérée comme un pilier de l’économie sénégalaise — et consolider les maillons des chaînes logistiques. Ces objectifs sont évoqués comme essentiels pour préserver la continuité des approvisionnements et pour limiter la vulnérabilité face aux chocs externes.

La BIS précise vouloir renforcer son portefeuille de financement du commerce afin d’accroître l’accès des PME aux produits bancaires islamiques et d’accompagner la modernisation des acteurs commerciaux à travers des mécanismes adaptés à leurs besoins