Sénégal : les précisions de Koulibaly sur la vidéo polémique entre Abdou Diallo et Moussa Niakhaté

Une supposée brouille entre Abdou Diallo et Moussa Niakhaté, en rassemblement à Dakar, dans le cadre de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, a récemment agité le Sénégal. Une polémique à laquelle le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a apporté des précisons.

La scène parait anodine mais elle a été enregistrée par les caméras du camp de base de Diamniadio, à l’hôtel Radisson où sont en rassemblement les Lions de la Téranga. Balancée sur les réseaux sociaux, elle a entrainé une vague d’inquiétude chez les supporters. Il s’agit de la polémique créée par Abdou Diallo et Moussa Niakhaté lors des premiers jours du rassemblement des Lions.

À son arrivée au camp, Abdou Diallo avait refusé la main tendue de Moussa Niakhaté. Ce échange glacial entre les deux coéquipiers a fait dire dire aux supporters qu’il y aurait un problème entre les deux joueurs. Face à l’ampleur de cette situation, à quelques jours du déplacement des Sénégalais à Cotonou pour le match contre les Guépards, Kalidou Koulibaly a décidé de siffler la fin de la récréation. En bon capitaine, le défenseur de Chelsea a apporté des précisions sur cette polémique. Et le roc défensif des Blues a rassuré les supporters sénégalais et affirmé qu’il n’a pas de problème dans le vestiaire.

« Concernant cette vidéo, je pense qu’il n’y a rien à dire. Abdou vit bien et Moussa vit bien. Tout le monde est positif dans ce groupe. Je ne vois pas de problème au niveau de la vie à l’hôtel, dans les vestiaires ou même sur le terrain. Je pense que c’est juste une vidéo polémique. On sait que le plus important c’est la nation et on va tout mettre en œuvre pour qu’elle aille de l’avant, en mettant les intérêts personnels de côté pour qu’il n’y ait pas de problèmes. Je sais que ça a beaucoup fait parler, mais on a discuté avec les deux joueurs. Il faut tout donner pour le maillot de la nation. C’est le plus important. Je pense que cette vidéo va disparaître le plus rapidement possible », a déclaré l’ancien joueur du Napoli. Pour rappel, le match Bénin-Sénégal est prévu ce samedi 17 juin 2023 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

