Sénégal : Les exportations d’or, de pétrole et de gaz rebondissent en février à 453 milliards de FCFA

Les exportations du Sénégal ont rebondi en février 2026, atteignant 453,1 milliards de FCFA, soit une progression de 9,8 % par rapport à janvier après un recul enregistré le mois précédent, tandis que le déficit commercial s’est réduit à -60,1 milliards de FCFA.

La hausse mensuelle s’explique en grande partie par la progression des ventes d’or non monétaire, passées de 70,2 milliards de FCFA en janvier à 90,7 milliards en février. Les recettes issues du pétrole brut ont également augmenté, de 135,0 milliards à 142,3 milliards de FCFA, et les exportations de gaz naturel liquéfié sont montées à 17,8 milliards contre 14,6 milliards le mois précédent.

Sur un an, cependant, les performances restent inférieures à celles de 2025 : par rapport à février 2025, les exportations ont reculé de 23,4 %. Sur les deux premiers mois de 2026, le cumul des exportations s’établit à 865,8 milliards de FCFA contre 974,5 milliards sur la même période en 2025, soit une contraction de 11,2 %.

Du côté des importations, celles-ci se sont établies à 513,2 milliards de FCFA en février, en baisse de 2,2 % par rapport à janvier où elles avaient atteint 524,8 milliards. Cette diminution reflète notamment le recul des achats de produits pétroliers raffinés, qui sont passés de 133,0 milliards à 109,3 milliards de FCFA, ainsi qu’une baisse des importations de riz, de 20,1 milliards à 13,2 milliards.

Équilibre commercial

Le déficit de la balance commerciale est ainsi passé de -112,2 milliards de FCFA en janvier 2026 à -60,1 milliards en février, soit une réduction de 46,4 %