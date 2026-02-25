Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko propose d’installer un commissariat à l’UCAD

Ce mardi, une séance de questions-réponses s’est tenue à l’Assemblée nationale, opposant le gouvernement au Premier ministre Ousmane Sonko. Les députés ont interrogé l’exécutif sur plusieurs dossiers sensibles inscrits à l’ordre du jour, dans un climat politique tendu.

Ce mardi, une séance de questions-réponses s’est tenue à l’Assemblée nationale, opposant le gouvernement au Premier ministre Ousmane Sonko. Les députés ont interrogé l’exécutif sur plusieurs dossiers sensibles inscrits à l’ordre du jour, dans un climat politique tendu.

Plusieurs sujets ont dominé les échanges : des supporters sénégalais condamnés au Maroc, l’examen d’un texte visant à pénaliser l’homosexualité, ainsi que une crise qui secoue le milieu universitaire du pays. Chacun de ces dossiers a donné lieu à des interrogations vives et à des demandes de clarification de la part des parlementaires.

La situation des fans condamnés outre-frontière a été évoquée comme un exemple de préoccupation consulaire et diplomatique, tandis que la proposition de loi sur les mœurs a relancé les débats sur les libertés individuelles et la législation pénale.

Publicité

Mais c’est la crise dans les établissements d’enseignement supérieur qui a particulièrement retenu l’attention, en raison de faits récents ayant entraîné une forte émotion au sein de l’opinion publique et chez les familles d’étudiants.

Violence sur le campus : un étudiant tué lors d’une intervention policière

Le 9 février, des heurts liés à un différend autour des bourses ont éclaté sur le campus de l’université Cheikh Anta Diop. Au cours d’une intervention des forces de l’ordre pour tenter de rétablir l’ordre, un étudiant a perdu la vie. Les circonstances exactes de ce décès restent au cœur des interrogations.

Ce drame a été soulevé à l’Assemblée, où les parlementaires ont exigé des éclaircissements sur les conditions de l’intervention et sur les mesures prises pour protéger la communauté universitaire. L’épisode relance la discussion sur la gestion des tensions estudiantines et sur la nécessité d’un dialogue apaisé entre autorités, universités et étudiants.