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Sénégal : le Pastef réclame l’ouverture du processus des élections locales

Le bureau politique national du Pastef a annoncé, mardi 26 août, avoir saisi le ministre sénégalais de l’Intérieur, la Commission électorale nationale autonome (CENA) et la présidence pour demander l’ouverture du processus des élections territoriales. Le parti estime qu’un glissement du calendrier compromettrait le renouvellement des conseils locaux avant l’échéance de leur mandat.

Mohamed ISSA
Publié le à
Politique
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Sénégal : le Pastef réclame l’ouverture du processus des élections locales
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Les conseillers municipaux et départementaux actuellement en fonction ont été élus le 23 janvier 2022 pour cinq ans. En l’absence de prorogation légale, leur mandat arrive donc à terme en janvier 2027, ce qui place l’organisation du prochain scrutin local au coeur de l’agenda institutionnel des prochains mois.

Dans son communiqué, le Pastef soutient que les prochaines locales doivent être organisées avant cette échéance et invoque plusieurs dispositions du code électoral pour demander le déclenchement de la procédure. Le parti affirme aussi que le respect du calendrier électoral s’impose aux autorités chargées d’organiser le vote.

La page des décrets et arrêtés de la Direction générale des élections recensait encore les textes liés aux locales de 2022, à la présidentielle de 2024 et aux législatives de 2024, sans faire apparaître de texte 2027 visible au moment considéré.

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