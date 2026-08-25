Sénégal : le Palais de justice de Pikine-Guédiawaye poursuit sa transformation numérique

Le ministre sénégalais de la Justice, Moussa Sarr, a reçu lundi 24 août 2026 la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Sénégal, Catherine Phuong, au Palais de justice de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Les deux responsables ont fait le point sur la transformation numérique de cette juridiction, site pilote du programme e-Justice destiné à simplifier l’accès des citoyens aux services judiciaires.

Le garde des Sceaux a réaffirmé sa volonté de placer l’accès à la justice et l’efficacité du système judiciaire au cœur de son action, selon des propos rapportés par Pressafrik. Catherine Phuong a pour sa part confirmé la disponibilité du PNUD à poursuivre son accompagnement du ministère dans la mise en œuvre de ses réformes.

Le projet e-Justice, appuyé par le Fonds commun pour les objectifs de développement durable, l’Union internationale des télécommunications, le PNUD, le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets et ONU Femmes, doit permettre aux justiciables de solliciter des documents judiciaires à distance, de suivre leurs dossiers et de régler certains frais en ligne, tout en réduisant les délais de traitement. Cinq procédures ont déjà été numérisées et une plateforme e-Justice fonctionne au tribunal de Pikine-Guédiawaye, où plus de 40 professionnels de la justice ont été formés à son utilisation.

Les équipements nécessaires, dont un mini centre de données et du matériel informatique, avaient été installés dès juillet 2025, avant un déploiement progressif : lancement à Guédiawaye en septembre 2025, puis extension à d’autres juridictions de Dakar en octobre de la même année. La rencontre du 24 août a aussi permis d’évoquer une feuille de route pour élargir le dispositif à d’autres tribunaux du pays, ainsi que la mise en place de bureaux d’accueil et d’orientation pour faciliter l’accès des usagers à l’information judiciaire.

Un forum régional sur les droits humains en perspective

Selon Pressafrik, les échanges ont également porté sur la 5e édition du Forum régional « Entreprises et droits de l’homme », prévue le 29 septembre 2026 à Dakar et qui doit réunir environ 700 participants venus de plusieurs pays africains. Les deux responsables ont salué la qualité de la coopération entre le ministère de la Justice et le PNUD sur la numérisation judiciaire, menée notamment à travers les initiatives DEMAT.