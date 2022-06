Sénégal: le manager de Génération Foot envoie ses photos nues à son « partenaire »

Au Sénégal, le manager de Génération Foot, Olivier Perrin a envoyé ses photos nues à un homme qu’il aurait confondu à un homosexuel. Depuis lors, ce dernier le harcèle en menaçant de publier ses photos intimes sur les réseaux sociaux.

L’Académie sénégalaise, Génération Foot qui forme les meilleurs talents de football au Sénégal est au cœur d’un gros scandale sexuel qui implique le manager Olivier Perrin. En effet, alors qu’il croyait avoir à faire à un homosexuel, Olivier Perrin a envoyé à Mor Talla Seck ses photos intimes en lui proposant d’être son «partenaire ».

Chantage et d’extorsion de fonds

Et depuis lors, Mor Talla Seck a saisi l’occasion pour le chanter en le menaçant de rendre publiques les photos compromettantes. Selon la presse locale, pour étouffer le scandale, le manager de Génération foot envoyait de l’argent à son harceleur qui, finalement a été arrêté et déféré.

Mor Talla Seck et Olivier Perrin se sont connus en 2018 sur le réseau social Facebook. A cause de leur complicité, Olivier Perrin pensait que Seck avait des penchants homosexuels. C’est ainsi qu’il lui a envoyé une photo de son visage et de son postérieur avant de lui proposer, «en toute discrétion», d’être son partenaire s3xuel.

Après avoir reçu de l’argent chez le manager Olivier suite à des chantages, Seck a été arrêté par les éléments de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) et placé en garde-à-vue. Interrogé par les enquêteurs, il a reconnu les faits de chantage et d’extorsion de fonds qui lui sont reprochés.