Sénégal: le cadeau spécial de Macky Sall aux vainqueurs du CHAN

Vainqueurs du CHAN 2023 pour la première fois de leur histoire, les Lions de la Téranga seront grassement récompensés, promesse du président sénégalais Macky Sall.

Le Sénégal a rejoint depuis samedi, la RDC (2009 et 2016), le Maroc (2019 et 2021), la Tunisie (2011) et la Libye (2014) dans la liste des vainqueurs du Championnat d’Afrique des nations. Un tournoi réservé aux joueurs évoluant dans un club de leur championnat local. Les Lions de la Téranga ont décroché le sacre après leur victoire face à l’Algérie. Un duel qui a connu son dénouement lors de la séance des tirs au but qui a vu les hommes de Pape Thiaw réussir 5 tentatives contre 4 pour les Fennecs (0-0, 5-4 tab).

Un grand exploit des Lions célébrés avec faste à leur retour au pays. Le contingent a d’abord été rapatrié à bord d’un vol spécial arrivé qui a atterri dans la soirée du dimanche à l’aéroport militaire Leopold Sedar Senghor de Dakar. A leur descente de l’avion, les nouveaux champions ont reçu les ovations nourries des supporters ayant fait le déplacement pour les accueillir, ils ont ensuite eu l’honneur d’être reçu par le président de la république, Macky Sall, en même temps que la sélection de Beach Soccer, qui a remporté en octobre 2022 sa 4e CAN consécutive.

Très fier de la performance de ses « ambassadeurs » à cette aventure en terre algérienne, le dirigeant sénégalais a annoncé que chacun d’eux va recevoir une prime de 10 millions de FCFA et un terrain d’une surface de 500 m2 dans la région de Dakar.

«Décidément les planètes sont alignées, et bien alignées pour le Sénégal comme le sont ces trois Coupe d’Afrique (les trophées de la CAN, du CHAN et de la CAN Beach Soccer, exposés devant lui, ndlr). Il y a presque un an jour pour jour la CAN, et voici aujourd’hui le CHAN qui prend le chemin du pays de la Teranga. Nous signons un triplé historique, sans doute le premier en Afrique», a savouré l’homme politique.

«Je vous reçois au palais de la République pour vous dire ma fierté et celle de la nation toute entière. (…) Alors que vous étiez considéré comme des outsiders après onze années d’absence au CHAN, vous avez déjoué tous les pronostics, prouvant par là qu’avec la force et la détermination du Lion, il n y a pas de pronostic qui vaille. Tout peut s’arracher jusque-là victoire finale. C’est ce que vous avez fait avec brio et maturité», a ajouté Macky Sall. Le chef d’Etat a par ailleurs promis un programme national de soutien au football local.