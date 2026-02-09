Sénégal : la police démantèle un réseau pédopornographique

Les services de police du Sénégal annoncent avoir démantelé un réseau de pédopornographie dont l’activité se situait entre Dakar et Kaolack. L’organisation mis en cause comprenait plusieurs ressortissants sénégalais ainsi qu’un homme de nationalité française.

Au terme d’une instruction menée sur plusieurs mois, qu’ils ont conduite en coordination avec les instances judiciaires françaises, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation de quatorze hommes. Ces personnes ont été présentées au parquet le vendredi 6 février, selon les informations fournies par les autorités.

Les autorités judiciaires sénégalaises indiquent que l’affaire concerne des mineurs et comporte des actes de transmission volontaire du VIH. Elles précisent que l’enquête reste ouverte afin de poursuivre les investigations et d’établir l’ensemble des responsabilités.

Suite de la procédure

Les gardes à vue et les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête ont abouti à la mise à la disposition du ministère public des quatorze individus arrêtés. La collaboration avec la justice française a été mentionnée par les magistrats et les forces de l’ordre comme un élément de l’instruction, qui a duré plusieurs mois avant ces présentations devant le parquet.

Les autorités insistent sur le fait que les investigations se poursuivent afin de compléter le dossier et d’approfondir les éléments relatifs aux infractions signalées, notamment celles impliquant des personnes mineures et les transmissions volontaires du virus.