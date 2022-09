Sénégal: la liste d’Aliou Cissé pour la journée FIFA avec Mané et Koulibaly

Le sélectionneur national du Sénégal a publié ce vendredi sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales face à la Bolivie et contre l’Iran. Et Aliou Cissé a fait appel à 29 Lions de la Téranga avec de nouvelles têtes qui intègrent la tanière.

Mondialiste, le Sénégal à l’instar des quatre autres nations africaines qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde 2022, va livrer en fin septembre prochain deux rencontres amicales dans le cadre de la trêve internationale. Les Lions de la Téranga affronteront la Bolivie (le 24 septembre à Orléans en France) et l’Iran (le 27 septembre en Autriche). En prélude à cette double confrontation, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié ce vendredi la liste des joueurs retenus. Et le technicien local a convoqué 29 Lions de la Téranga avec plusieurs surprises.

En effet, sept nouvelles têtes intègrent la tanière. Il s’agit entre autres de Formose Mendy (Amiens) et Noah Fadiga (Brest) qui sont appelés en renfort après les forfaits de Bouna Sarr et Youssouf Sabaly, blessés pour ce rassemblement. Le gardien de Clermont, Mory Diaw, formé au PSG, et les deux joueurs de Liga, Pathé Ciss (milieu, Rayo Vallecano) et Nicolas Jackson (ailier, Villarreal) font également leur première apparition sur la liste de Cissé.

Pour le reste, c’est du classique avec les cadres Edouard Mendy, Koulibaly, Gueye, Mané et Ismaïla Sarr qui sont tous présents. Idem pour Bamba Dieng, qui conserve la confiance de Cissé malgré sa mise au banc à l’OM.

La liste du Sénégal pour la Bolivie et l’Iran: