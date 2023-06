Sénégal: la liste d’Aliou Cissé face au Bénin et le Brésil

Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de juin. Les Lions de la Téranga affronteront le Bénin en éliminatoire de la CAN 2023 et le Brésil en amical.

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a communiqué ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour la trêve internationale de juin. En raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, c’est la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a publié la liste dans un communiqué sur son site officiel.

La liste des Lions de la Téranga du Sénégal:

Comme annoncé par la presse locale, le technicien a fait appel à un groupe de 26 joueurs avec les cadres Sadio Mané (Bayern Munich), Kalidou Koulibaly (Chelsea) et Idrissa Gana Gueye (Everton). Un ex-Mondialiste fait également son retour dans la tanière. Il s’agit de l’avant-centre de Villarreal, Nicolas Jackson (22 ans).

Plus appelé en sélection depuis le 21 novembre 2022 et la défaite contre les Pays-Bas en Coupe du monde (0-2) en raison de blessures à répétition, le natif de Banjul retrouve l’équipe nationale, lui qui explose les compteurs en Liga sous la tunique du sous-marin jaune (8 buts et 2 passes décisives lors de ses six dernières apparitions avec Villarreal).

Déclaré inapte par son club de Lorient, Bemba Dieng est aussi appelé pour cette échéance. Tout le contraire de Boulaye Dia, écarté de la tanière. Récemment opéré du genou, le buteur devrait être éloigné des terrains pendant au moins quatre semaines.

Pour rappel, le Sénégal, déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2023 et assuré de finir en tête du groupe L, affrontera le Bénin à Cotonou le 17 juin, à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires pour la CAN 2023, avant de croiser les crampons avec le Brésil, lors d’un match amical le 20 juin à Lisbonne (Portugal). Le rassemblement des Lions démarre le 7 juin à Dakar.

