Sénégal: Kalidou Koulibaly incertain pour le choc contre l’Algérie

Le Sénégal affronte le Rwanda et l’Algérie en septembre prochain lors de la prochaine trêve internationale. Deux rencontres que pourraient manquer Kalidou Koulibaly, blessé à la cuisse.

Déjà qualifié pour la CAN 2023 (reportée à 2024 en Côte d’Ivoire), le Sénégal sera également au rendez-vous de la prochaine journée des phases qualificatives. Les Lions de la Téranga affronteront le Rwanda le 9 septembre, à l’occasion de la 6è journée. Les hommes d’Aliou Cissé défieront trois jours plus tard l’Algérie pour un choc de gala. Deux rencontres sans enjeux pour les champions d’Afrique en titre qui pourront les disputer sans leur capitaine Kalidou Koulibaly.

L’ancien défenseur de Chelsea et du Napoli, s’est blessé à la cuisse lors de la finale de la Coupe arabe des Clubs Champions, perdue face à Al Nassr. En effet, comme l’a indiqué Al-Hilal (Arabie Saoudite) à travers un communiqué, l’international sénégalais sera indisponible dans les semaines à venir. «Le capitaine des Lions est blessé et sera absent pendant quelques semaines. Les examens médicaux subis par le joueur d’Al-Hilal ont confirmé qu’il avait une rupture du muscle postérieur de la cuisse, et il sera absent pour une période de 2 à 4 semaines.»

Kalidou Koulibaly pourrait donc être trop juste pour les prochaines échéances en sélection.

