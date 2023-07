Sénégal: Diafra Sakho raccroche les crampons…à 33 ans

Dans une émission à la télévision sénégalaise RTS1, l’ancien Lion de la Téranga, Diafra Sakho, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à 33 ans. Une décision surprenante de l’attaquant, sous contrat jusqu’en 2024 avec Nancy Lorraine, qui a donné les raisons de son choix.

Agé de 33 ans, Diafra Sakho a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur. L’attaquant de Nancy Lorraine en National avait marqué 6 buts pour son club la dernière saison. Après son départ du club anglais West Ham, Sakho a connu une suite de carrière difficile, principalement en raison de blessures.

Dans une interview à l’émission Galaxy Sport sur la RTS 1, l’ancien attaquant des Lions de la Téranga a expliqué les raisons de sa décision de prendre sa retraite: « Il me reste encore un an de contrat avec Nancy Lorraine, mais j’ai choisi de mettre un terme à ma carrière en raison des nombreuses blessures que j’ai subies. Ma blessure au dos me fait énormément souffrir, même si cela n’est peut-être pas visible pour les autres. Je ne veux pas rester six mois sans jouer et simplement percevoir un salaire. Cela ne me motive pas. C’est pourquoi j’ai pris la décision d’arrêter. »

Diafra Sakho a eu un parcours varié, ayant évolué dans des clubs tels que Génération Foot, Metz, West Ham et Rennes. Malheureusement, les problèmes physiques ont finalement pris le dessus, le conduisant à prendre cette décision difficile de se retirer du monde du football.

