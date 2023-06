Sénégal: deux joueurs des Lions forfaits face aux Guépards du Bénin

-Publicité-

Le Sénégal doit se passer de deux éléments dans son effectif, blessés, alors que les Lions de la Téranga affrontent les Guépards du Bénin ce weekend, à l’occasion de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

C’est un nouveau coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé, déjà obligé de faire sans Boulaye Dia et Edouard Mendy, non convoqués pour le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin. Le technicien va se passer des services de deux nouveaux cadres de son effectif. Il s’agit du milieu de terrain Pape Matar Sarr (Tottenham) et l’arrière gauche Fodé Ballo-Touré (AC Milan). Les deux joueurs se sont blessés lors de la séance d’entrainement du mardi à Dakar, comme l’informe la Fédération sénégalaise de football sur son site. Une vilaine blessure qui a dû contraindre le sélectionneur à déclarer leur forfait pour le déplacement à Cotonou.

Des forfaits de dernière minute qui ne devraient néanmoins pas changer les plans d’Aliou Cissé. A la tête d’une équipe richement garnie avec plusieurs candidats à chaque poste, ce dernier devrait facilement trouver de solution à ce nouveau problème. La presse locale évoque d’ailleurs les latéraux Ismail Jakobs (AS Monaco) et d’Abdallah Ndour (Sochaux) pour compenser ces pertes.

- Publicité-

Premier du groupe L, le Sénégal totalise 12 points (4 victoires en 4 matches) et est déjà assuré de disputer la CAN en Côte d’Ivoire. Et alors que les Lions finiront en tête de leur poule quelque soit l’issue du match contre les Guépards, le sélectionneur n’entend cependant pas faire de cadeaux aux Béninois.

« Notre objectif est de préparer la cinquième journée contre le Bénin, qui est très importante pour nous car elle nous permettra de continuer à progresser et de donner du temps de jeu à certains joueurs qui s’entraînent bien mais qui n’ont pas encore eu l’occasion de commencer un match », a déclaré le coach lors d’une conférence de presse, lui qui compte donc profiter de cette opportunité pour faire tourner son effectif.

Articles similaires