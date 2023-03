Sénégal: décès du chanteur Ismaïla Touré, fondateur du groupe « Touré Kunda »

L’artiste sénégalais Ismaïla Touré, fondateur et membre du groupe sénégalais Touré Kunda n’est plus. Sa mort a été annoncée lundi 27 février par sa famille.

Ismaïla Touré est cofondateur et membre du groupe musical Touré Kunda, pionnier des musiques africaines en France à la fin des années 1970. Il est décédé lundi matin, à l’âge de 73 ans, des suites d’une longue maladie à Paris. « Il a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et de la culture. Nous sommes fiers de son héritage et de toutes les contributions qu’il a apportées tout au long de sa vie », a confié sa famille dans un communiqué transmis à AFP

« Les détails concernant les funérailles seront communiqués en temps voulu », a précisé la famille, qui appelle au respect de sa vie privée. Au-delà de sa carrière musicale, Ismaïla Touré a travaillé pour promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel, et a été un fervent défenseur de la paix, de la justice sociale et de l’égalité des chances.

Le groupe musical Touré Kunda a été créé à la fin des années 1970 et lancé avec le tube « E’Mma » (1980). Cofondé avec son frère Sixu Tidiane, c’est un groupe emblématique de la « world music », un laboratoire de métissage entre musiques africaines traditionnelles et tonalités plus rock ou jazz.

Le duo a dans son palmarès plus d’une douzaine d’albums au cours de leur carrière et ont joué dans des festivals et des concerts à travers le monde.