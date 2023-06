Sénégal : « …ça peut dégénérer à tout moment », calme et inquiétude au sein de la population

A Dakar, la capitale du Sénégal, le calme regagne progressivement les esprits et ruelles, après plusieurs jours de spirale de manifestations ayant fait au moins 16 morts et plusieurs blessés. Des témoignages recueillis par BENIN WEB TV, la situation à Zinguinchor, ville dont l’opposant Ousmane Sonko condamné à 02 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » dirige la mairie, la tension est également passée à la baisse ce lundi 05 juin 2023.

Le Sénégal est tombé dans de violentes manifestations, le jeudi 1ier juin, suite à la condamnation du chef de file de l’opposition, Ousmane Sonko, à 02 ans de prison ferme, pour corruption de la jeunesse, dans un dossier où, le chef d’accusation du départ, « était viols et menaces de morts » sur une masseuse professionnelle du nom de Adji Sarr, à Dakar, la capitale du pays. De sources officielles, au moins 16 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés lors des manifestations pro-Sonko. Les autorités sénégalaises ont également fait un bilan de 500 interpellations. Des chiffres qui témoignent de la gravité de la situation.

Alors que l’inquiétude était à son comble, le directeur de la Sécurité publique, le commissaire Ibrahima Diop, a affirmé, dimanche soir, que « la situation est revenue à la normale. ». Chose que BENIN WEB TV a constaté ce lundi 05 juin. En effet, des sources contactées sur place à Dakar et Ziguinchor, les principales villes oû les manifestations ont été les plus monstrueuses, la tension est plutôt descendue à la normale. « Les voies sont dégagées, plus de blocages et on circule normalement. Mais j’ai peur que les manifestations reprennent », s’est inquiété A.D, un commerçant à Dakar qui ne cache pas ses craintes de l’impact que pourrait avoir une éventuelle reprise des manifestations sur ses activités.

« La politique nous divise »

« Aujourd’hui, tout est calme. Il n’y a pas de dégâts. Allah a exaucé nos prières. Paix aux âmes des disparus et que les forces vives de la nation s’assayent, discutent et trouvent une solution durable et pacifique pour que la paix règne à jamais dans notre pays. La politique nous divise », a déclaré Abdoul. T, aussi, résidant à Dakar.

A Zinguinchor, notre source évoque une situation qui peut dégénérer à tout moment. « Tout semble rentré dans l’ordre pour le moment, mais ça peut dégénérer à tout moment. L’évolution de la situation dépend de plusieurs facteurs politiques et judiciaires », a-t-elle déclaré sans toutefois aller dans les détails. « Une arrestation d’Ousmane Sonko serait la goûte d’eau qui fera déborder le vase », selon un analyste politique qui a préféré garder l’anonymat.

Et si Macky prenait la parole ?

Depuis plusieurs jours, l’accès à l’internet mobile est restreint au Sénégal. Alors que des appels à de nouvelles manifestations sont légion, le président Macky Sall pourrait prendre la parole, comme lors des manifestations de 2021, pour livrer un message de paix au peuple sénégalais. Il n’est pas exclu que des chefs religieux qui ont souvent leur mot à dire dans de pareilles circonstances, prennent aussi le devant de la scène, pour apaiser davantage les nerfs.