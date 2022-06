Sénégal: Aliou Cissé règle ses comptes avec Boubacar Kamara

En conférence de presse lundi, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, Aliou Cissé est revenu sur le choix de Boubacar Kamara qui a rejoint la France, pourtant courtisé par le Sénégal. Et le technicien a réglé ses comptes avec l’ex-Marseillais.

Alors qu’il avait donné son accord de principe au Sénégal pour rejoindre « à terme » les Lions de la Teranga, Boubacar Kamara a finalement rejoint la France. Le milieu de terrain d’Aston Villa a été sélectionné avec les Bleus pour les prochaines rencontres en Ligue des nations. Un choix qu’assume pleinement le neo-tricolore qui a récemment indiqué n’avoir jamais hésité entre les deux sélections.

En conférence de presse lundi, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, Aliou Cissé est revenu sur ce dossier qui fait grand bruit dans la communauté sportive sénégalaise. Interpellé par l’agent de Kamara, qui lui a sommé de dire la vérité à ce sujet, le sélectionneur national en a profité pour régler ses comptes avec l’ancien Phocéen.

«En réalité, il n’y a pas de cas Boubacar Kamara. Si vous regardez ce que je disais au mois de mars dernier, c’est que c’est le profil de Pape Gueye qu’on est allé chercher mais qu’on regardait aussi le profil de Boubacar Kamara», a d’abord tempéré le technicien. «Son agent n’est pas notre interlocuteur, la Fédération ne parle pas avec les agents, nous avons nos réseaux. Boubacar Kamara a fait un choix et il faut le respecter. Je respecte ce choix et je lui souhaite bonne chance.»

Relancé, Cissé s’est ensuite montré clair sur les démarches effectuées auprès de l’ex-Marseillais. «Entrer en contact, oui, mais est-ce que je lui ai parlé ? Non. (…) Est-ce qu’on a travaillé sur le dossier ? Oui», a admis le récent vainqueur de la CAN, qui a par la suite eu du mal à cacher son agacement. «C’est la conférence de presse de l’équipe nationale et je vous garantie que le cas Boubacar Kamara ne va pas prendre la conférence de presse, c’est pas possible ! (…) Sur l’approche des binationaux, vous pouvez tout me reprocher. On a fait quand-même venir pas mal de joueurs, et il y a des joueurs dont je me suis rapproché et que je n’ai pas pu faire et qui ont joué pour la France et personne ne le sait. (…). Le mec il porte le maillot de l’équipe nationale, il jubile, et tout le monde dit qu’il va venir en équipe nationale. Il faut qu’on soit sérieux», a lâché Aliou Cissé comme pour clore le débat.