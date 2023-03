Sénégal – Affrontements à Dakar : le gouvernement déterminé à maintenir l’ordre public

Des heurts ont éclaté entre les forces de l’ordre et des jeunes dans plusieurs villes du Sénégal, en particulier à Dakar, ce jeudi en marge du procès Ousmane Sonko – Mame Mbaye Niang. Le porte-parole du gouvernement, Abdoul Karim Fofana, a réagi à ces événements en affirmant que le gouvernement demeurait serein face à la situation.

Dans une déclaration faite ce jeudi, sur les ondes de la RFM, après des affrontements entre forces de l’ordre et des jeunes à Dakar, le ministre sénégalais du Commerce a déclaré : « On ne la vit pas comme une tension, mais comme une journée sereine. Il y a des acteurs politiques qui veulent déplacer une affaire judiciaire sur le terrain politique. Nous sommes une République avec des règles« .

Abdoul Karim Fofana a également affirmé que le gouvernement avait pour mission de garantir l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens. «Nous n’avons pas à gérer des situations judiciaires. Ce que nous avons à faire, c’est de garantir l’ordre public, la liberté des personnes et des biens », a-t-il souligné.

Le ministre a ensuite rappelé que tous les citoyens sénégalais avaient le droit de répondre aux convocations judiciaires de manière sereine, sans entraver la liberté de circulation des autres citoyens. Il a également ajouté que les attroupements non autorisés seraient dispersés, afin de garantir la sécurité publique.

Abdoul Karim Fofana a, par ailleurs, assuré que le gouvernement était déterminé à maintenir l’ordre public sur le territoire national, « quoi qu’il en coûte ».