Sénégal: Abdou Diallo sort du silence après sa blessure

Dans un entretien accordé à So Foot, Abdou Diallo a évoqué plusieurs sujets dont la Coupe du monde 2022, sa récente blessure avec Leipzig et son aventure au PSG.

Prêté avec option d’achat cet été par le PSG à Leipzig, Abdou Diallo semble heureux dans son nouveau club. Le défenseur sénégalais enchaine surtout les titularisations, ce qui lui manquait cruellement du temps de son passage chez les Rouge et Bleu. Certes, le joueur s’est blessé dernièrement, victime d’une blessure au genou, mais rien de bien grave pour le champion d’Afrique qui devrait très bientôt retrouver les pelouses.

Dans un entretien accordé au magazine français So Foot, le joueur formé à Monaco est revenu sur son départ du club français qui l’avait pratiquement bradé pour faire de la place à ses nouvelles recrues. « À Paris, j’ai joué de beaux matchs, j’ai fait de belles performances et j’ai aussi participé aux deux meilleures campagnes de Ligue des Champions de l’histoire du club. C’est une fierté et un honneur (…) Je suis rempli de gratitude d’avoir pu vivre de telles choses », a t-il d’abord expliqué.

Le Franco-sénégalais a ensuite indiqué la nécessité à ce moment-là d’avoir plus de temps de jeu pour surtout arriver prêt pour le Mondial: « Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan, avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à cœur. Et puis il y a l’âge, aussi : j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années, et je n’ai pas envie de les gâcher ».

Indispensable dans le système d’Aliou Cissé, Abdou Diallo devrait être du voyage au Qatar où se tiendra la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), alors que lé sélectionneur national du Sénégal dévoile sa liste ce vendredi. Pour rappel, les Lions de la Téranga sont logés dans le groupe A aux côtés des Pays-Bas, l’Equateur et le pays organisateur. Les Sénégalais lancent leur tournoi le 21 novembre prochain face aux Oranjes au stade Al-Thumama, à partir de 16 heures (GMT).