Benin Web TV
LIVE

Sénégal : à Grand Yoff, un livreur arrêté pour enlèvement et viol

Le 18 avril 2026, le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a arrêté un homme, livreur de profession, soupçonné d’avoir enlevé, violé et fait chanter une femme mariée, laquelle présenterait une grossesse d’environ trois mois ; le suspect a été placé en garde à vue.

Le · MàJ le
Société
264vues
Sénégal : à Grand Yoff, un livreur arrêté pour enlèvement et viol
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Les premières constatations indiquent que l’individu se serait rapproché du fils de la victime pour obtenir ses coordonnées, avant de l’attirer, en janvier 2026, dans une chambre de la Cité Millionnaire où un premier viol aurait été commis sous la contrainte.

Selon l’enquête, le mis en cause aurait ensuite affirmé détenir une vidéo compromettante et menacé d’en informer l’entourage de la victime, recours au chantage qui aurait permis la perpétration d’autres actes non consentis.

En mars 2026, le dossier fait état d’une tentative d’enlèvement sous la menace d’une arme blanche : l’intervention d’un vigile à la Cité Poste aurait fait échouer la prise en charge, suivie d’une course-poursuite en tricycle et d’une collision contre un poteau électrique avant la fuite du suspect.

Arrestation et chefs d’accusation

Les services d’enquête, après avoir mis en place un dispositif de surveillance, ont interpellé l’homme le 18 avril à la Cité Millionnaire ; il nie les faits, mais les éléments recueillis, témoignages et indices concordants, pèsent contre lui.

Il est placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration, viol et chantage, et menace avec une arme blanche.

Articles liés

Affaire Kemi Seba : la demande d’extradition n’a pas encore été soumise, indique le BéninAffaire Kemi Seba : la demande d’extradition n’a pas encore été soumise, indique le BéninBénin : décès de Juste Riphat Mitokpè, président de l’ex Mouvement OB26Bénin : décès de Juste Riphat Mitokpè, président de l’ex Mouvement OB26Abomey-Calavi: un vitrier cambriolé en pleine journée à GodomeyAbomey-Calavi: un vitrier cambriolé en pleine journée à GodomeyBénin : décès du Chef d’arrondissement de Kouandata, Romeo NATABénin : décès du Chef d’arrondissement de Kouandata, Romeo NATA
Merci pour votre lecture — publicité