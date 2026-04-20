Sénégal : à Grand Yoff, un livreur arrêté pour enlèvement et viol

Le 18 avril 2026, le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a arrêté un homme, livreur de profession, soupçonné d’avoir enlevé, violé et fait chanter une femme mariée, laquelle présenterait une grossesse d’environ trois mois ; le suspect a été placé en garde à vue.

Les premières constatations indiquent que l’individu se serait rapproché du fils de la victime pour obtenir ses coordonnées, avant de l’attirer, en janvier 2026, dans une chambre de la Cité Millionnaire où un premier viol aurait été commis sous la contrainte.

Selon l’enquête, le mis en cause aurait ensuite affirmé détenir une vidéo compromettante et menacé d’en informer l’entourage de la victime, recours au chantage qui aurait permis la perpétration d’autres actes non consentis.

En mars 2026, le dossier fait état d’une tentative d’enlèvement sous la menace d’une arme blanche : l’intervention d’un vigile à la Cité Poste aurait fait échouer la prise en charge, suivie d’une course-poursuite en tricycle et d’une collision contre un poteau électrique avant la fuite du suspect.

Arrestation et chefs d’accusation

Les services d’enquête, après avoir mis en place un dispositif de surveillance, ont interpellé l’homme le 18 avril à la Cité Millionnaire ; il nie les faits, mais les éléments recueillis, témoignages et indices concordants, pèsent contre lui.

Il est placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration, viol et chantage, et menace avec une arme blanche.