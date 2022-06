Sénégal (211 milliards Fcfa), Nigéria (161 milliards): le top 10 des sélections africaines les plus chères

Le site spécialisé Transfermarkt a dévoilé son classement 2022 des valeurs marchandes des équipes africaines. Et le Sénégal mène la danse devant la Côte d’Ivoire et le Nigéria.

Champion d’Afrique en titre et un effectif truffé de grandes stars évoluant en Europe, le Sénégal vient en tête du classement 2022 de Transfermarkt. Le site spécialisé a en effet établi son top 10 des sélections africaines les plus chères au monde. Et les Lions de la Téranga tiennent la première place avec une valeur marchande estimée à 323,20 millions d’euros, soit environ 211 milliards de Fcfa.

Dans ce classement, on note également la présence de la Côte d’Ivoire qui se hisse à la deuxième place avec ses 298,70 millions d’euros, soit un peu plus de 195 milliards. Le podium est complété par le Nigéria dont la valeur marchande est évaluée à 246 millions d’euros (161 milliards Fcfa).

84è équipe au plan mondial au dernier classement FIFA, le Bénin ne figure pas dans ce top 10. Avec un effectif très faible par rapport à ses voisins de la sous-région et des joueurs évoluant pour la plupart en division inférieur, la sélection nationale a l’une des valeurs marchandes les plus faibles du continent.

En terme de salaire, le Sénégal se taille également la part du lion avec Sadio Mané (7,8 milliards Fcfa par an), Kalidou Koulibaly (3,9 milliards Fcfa par an) et Gana Guèye (3,8 milliards par an) qui occupent le podium avec les plus gros salaires culminant à près de15,5 milliards Fcfa par an.

Le Top 10 des sélections africaines les plus chères

Sénégal (323,20 millions d’euros)

Côte d’Ivoire (298,70 millions d’euros)

Nigeria (246 millions d’euros)

Maroc (214,7 millions d’euros)

Algérie (187,30 millions d’euros)

Egypte (161,25 millions d’euros)

Mali (152,35 millions d’euros)

Cameroun (140 millions d’euros)