Sénégal: 2 forfaits chez les Lions de la Téranga avant le choc contre le Cameroun

Le sélectionneur du Sénégal a fait le point médical des Lions de la Téranga avant le choc contre le Cameroun ce vendredi, à l’occasion de la 2è journée du groupe C à la CAN 2023. Et Aliou Cissé a déclaré qu’au moins deux de ses cadres vont manquer la rencontre.

C’est un choc attendu par tout le contient. Le Sénégal affronte le Cameroun ce vendredi dans le cadre de la deuxième journée du groupe C à la CAN 2023. Un match à enjeu entre les deux géants africains. Tombeurs de la Gambie (3-0) lundi dernier, les Lions de la Téranga se qualifieront pour les huitièmes de finale en cas de victoire ce soir. Tenus en échec par la Guinée (1-1) lors de la première journée, les Lions Indomptables doivent arracher les trois points de la partie pour se relancer.

En conférence de presse d’avant-match jeudi, le sélectionneur Aliou Cissé a fait le point sur l’état de son groupe avant ce duel qui s’annonce électrique. « On a effectivement Youssouf Sabaly qui a repris la course, une très bonne nouvelle. Idrissa Gueye et Nampalys Mendy sont là. Tout comme Pape Matar Sarr. L’infirmerie est en train de se vider. On fera le point avec Moussa Niakhaté (blessé à la cheville contre la Gambie) et Abdallah Sima qui a une petite gêne au niveau des adducteurs. On verra s’ils seront aptes ou pas», a-t-il confié.

Même si sa condition physique s’améliore, la participation de Sabaly au match contre le Cameroun est en revanche exclue. L’arrière droit du Betis Séville n’est pas encore totalement rétabli pour retrouver les pelouses. Idem pour le milieu de terrain Cheikhou Kouyaté qui va aussi déclarer forfait mais pour des raisons familiales (son père est décédé).

Moussa Niakhaté (9 capes), qui a joué un rôle important dans le large succès lors du derby, est actuellement incertain en raison d’une blessure à la cheville et se dirige vers le forfait. Resté sur le banc lors du premier match, l’attaquant Abdallah Sima (5 capes) souffre quant à lui d’une gêne aux adducteurs qui le rend incertain.

