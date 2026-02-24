Benin Web TV
Sèmè-Podji: un nourrisson tué à l’arme blanche à Tchonvi Gbakpodji

Un drame a profondément bouleversé les habitants de Tchonvi Gbakpodji, localité de la commune de Sèmè-Podji, ce lundi 23 février 2026.

Edouard Djogbénou
Le · MàJ le
Société
Sèmè-Podji: un nourrisson tué à l’arme blanche à Tchonvi Gbakpodji
Un drame a profondément bouleversé les habitants de Tchonvi Gbakpodji, localité de la commune de Sèmè-Podji, ce lundi 23 février 2026.

Un nourrisson de moins d’un an a été retrouvé sans vie dans une chambre, selon des témoignages concordants recueillis sur place. D’après les premières informations disponibles, l’enfant aurait été laissé seul pendant un court moment par sa nourrice, partie effectuer un achat à proximité de la voie.

À son retour, le bébé était déjà décédé, égorgé. Un objet tranchant aurait été retrouvé non loin du corps, tandis que le présumé auteur aurait pris la fuite.

Aucune communication officielle n’a encore été faite sur l’identité ou le profil du suspect. Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d’identifier les responsabilités.

