Selon le « World Happiness Report », les Béninois n’ont jamais été aussi malheureux depuis 2020

Après avoir réalisé sa plus forte progression depuis 10 ans, dans l’édition 2020 du « World Happiness Report », le Bénin a dégringolé dans le classement des pays les plus heureux du monde en 2021 et y est resté sans se relever en 2022.

Les Béninois n’ont jamais été aussi malheureux depuis 2020, a révélé lundi le Rapport mondial sur le bonheur. Selon le classement World happiness report 2023, ou rapport mondial du bonheur, le Bénin est passé de la 86è en 2020 à la 115e place en 2022, soit une chute de 16 places. En effet, selon l’édition 2020 du « World Happiness Report », que le gouvernement du Bénin a eu la fierté de publier sur son site, le Bénin a réalisé la plus forte progression en 10 ans dans le classement mondial (86ème en 2020 contre 102ème dans le rapport de la période 2008-2012).

Mais, dans cette édition 2023 que le gouvernement du Bénin publiera certainement, le Bénin occupe la 116ème place avec un score de 4.374/10. Si dans le rapport 2022 du « World Happiness Report », le Bénin était à la 115ème place avec un score de 4.623/10, le pays de Patrice Talon se retrouvait à la 99ème position avec un score de 5.045 en 2021. Un score qui avait marqué le début du dégringolade du Bénin par rapport à 2020 où le pays était à la 86è place.

Capture d’écran du classement du bonheur sur la base d’une moyenne triennale 2020-2022

Les 20 pays les plus heureux du monde

Comme d’habitude, l’Europe du Nord a de nouveau dominé les premières places – avec le Danemark classé deuxième derrière la Finlande, suivis de l’Islande. La quatrième position a été décrochée par Israël, en hausse de cinq places par rapport à l’année dernière. Pour la sixième année consécutive, la Finlande a décroché lundi la place du pays le plus heureux au monde dans un indice annuel parrainé par l’ONU.

1. Finlande

2. Danemark

3. Islande

4. Israël

5. Pays-Bas

6. Suède

7. Norvège

8. Suisse

9. Luxembourg

10. Nouvelle-Zélande

11. Autriche

12. Australie

13. Canada

14. Irlande

15. Etats-Unis

16. Allemagne

17. Belgique

18. République Tchèque

19. Royaume-Uni

20. Lituanie

Les 10 pays les plus heureux d’Afrique

île Maurice Algérie Afrique du Sud République du Congo Guinée Côte d’Ivoire Gabon Nigéria Cameroun Mozambique