Selon la presse sénégalaise, l’heure a sonné pour Sadio Mané de prendre une épouse

Si Sadio Mané n’est peut-être pas encore l’homme le plus riche d’Afrique, la star sénégalaise tend en tout cas vers ce titre avec son nouveau contrat XXL avec Al Nassr. Et pourtant, le Lion de la Téranga n’est toujours pas marié…à 31 ans. Une situation qui fait de plus en plus jaser au Sénégal où le double Ballon d’Or africain est poussé à prendre une épouse.

Les rumeurs les plus extravagantes concernant une possible liaison amoureuse entre Sadio Mané et Zeyna ou encore la rwandaise Kate Bashabe ont récemment fait le tour des réseaux sociaux. Le double Ballon d’Or africain, avait en effet attisé la curiosité en plaçant la photo de la fille de Viviane en fond d’écran, suscitant une vague de polémiques. Mais depuis, plus rien.

Ayant remporté presque tous les titres en Europe, Sadio Mané peut désormais profiter de sa vie. Selon Seneposte, il est l’un des rares membres de l’équipe nationale à ne pas s’être encore marié, étant le seul trentenaire à ne pas avoir encore trouvé sa compagne idéale. De quoi faire dire au média sénégalais qu’il doit désormais reconsidérer certains aspects de sa vie.

Philanthrope, l’ancien joueur de Liverpool a beaucoup investi à Bambali, son village natal. Des hôpitaux aux lycées en passant par des centres de loisirs et sports. Plus impressionnant encore, l’ancien pensionnaire de Génération foot offre une somme de 50 000 FCFA à chaque ménage à la fin de chaque mois.

Des actions louables mais qui ne bannira pas la pauvreté dans ce village, selon Seneposte. Selon le média, Sadio devrait plutôt envisager des projets plus durables, tels que l’acquisition de tracteurs et la mise en place d’une grande unité de conservation et de transformation des produits agricoles, permettant ainsi une importante industrie agroalimentaire à Bambali, susceptible d’offrir des emplois à des centaines, voire des milliers de jeunes. Cela s’avérerait bien plus bénéfique que de simplement donner de l’argent aux ménages tous les mois.

