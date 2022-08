Selon Donald Trump, le FBI a « volé » 03 de ses passeports, lors de la perquisition de son domicile

L’ancien président américain Donald Trump, qui s’est fait perquisitionner son domicile de Mar-a-Lago, en Floride, la semaine dernière, affirme dorénavant que le FBI aurait saisi trois de ses passeports, rapporte le Daily Mail.

Si cette information est vraie, Donald Trump ne serait pas en mesure de quitter le pays. Sur son réseau social «Truth», il s’est étonné de ce nouveau développement dans cette perquisition sans précédent.

Trump announced on Truth Social that the FBI seized three passports in the raid (one of them expired). pic.twitter.com/itmjEfIaYz