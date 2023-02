Séisme en Turquie: le gardien Ahmet Eyup Turkaslan retrouvé mort

L’équipe turque de deuxième division, Yeni Matalyaspor, a confirmé que le gardien Ahmet Eyup Turkaslan est décédé à l’âge de 28 ans après que le pays a été frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,8.

La Turquie et la Syrie ont été ravagées par un puissant tremblement de terre ce dimanche soir 5 février, alors que des familles dormaient encore. Parmi les victimes, le club de football turc de Matalyaspor a indiqué la disparition de son gardien, Ahmet Eyüp Türkaslan.

Alors que les fans du club continuent de se nourrir d’espoir pendant que les recherches continuaient, le club a finalement annoncé la mort de son gardien de but ce mardi. « Notre gardien de but, Ahmet Eyup Turkaslan, a perdu la vie après avoir été emporté sous l’effondrement du tremblement de terre. Repose en paix », a tweeté le club avant d’ajouter « Nous ne t’oublierons pas, belle personne. »

La catastrophe naturelle a provoqué des tragédies à travers la Turquie et la Syrie, faisant au moins 5 100 morts et des milliers d’autres blessés. Selon la presse internationale, des tremblements ont également été entendus jusqu’en Égypte, au Liban et dans l’île de Chypre.

Pour rappel, PoTurkaslan avait fait deux apparitions en Coupe de Turquie [Ziraat Turkiye Kupasi] cette saison et n’avait pas encore joué en championnat pour l’équipe.

Le bilan grimpe à 11 000 morts…

Environ 40h après le premier tremblement de terre, de magnitude 7,8, le bilan provisoire a grimpé en Turquie. Les derniers chiffres rendus publics par les autorités font état de plus de 11 000 morts et des centaines de milliers de blessés (graves et légers).