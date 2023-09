Séisme au Maroc: nouvelles des ressortissants béninois

Les nouvelles sont bonnes pour les ressortissants béninois au Maroc. Aucun ressortissant béninois n’a été compté parmi les victimes du violent séisme survenu dans la nuit du vendredi 08 au samedi 09 septembre 2023. Il est important de souligner qu’il n’y a pas eu de ressortissant béninois touché par cet événement tragique.

Les ressortissants béninois au Maroc se portent bien. C’est ce qu’il convient de retenir des propos de Jemnifer Kouassi, présidente de la Communauté des Béninois au Maroc (COBEM), qui en a donné l’assurance dans un entretien accordé à Bip FM.

« Ils nous ont rassurés qu’ils vont bien. Le dernier Conseil de l’ambassade a également contacté les responsables des villes concernées pour se renseigner. Nous avons également rappelé au reste de la communauté de nous informer en cas d’absence ou de nouvelles », a confié Jemnifer Kouassi. Elle a précisé qu’il n’y a pas de ressortissants béninois dans les villes qui ont été véritablement touchées par le séisme.

Un séisme au bilan lourd

A la date du mardi 12 septembre 2023, le séisme a déjà fait plus de 2 800 morts. L’impact du séisme s’est fait le plus ressentir à Marrakech et dans plusieurs autres villes où il a causé de nombreux dégâts aux infrastructures et laissé de nombreuses personnes sans abri. Des équipes d’intervention d’urgence ont été rapidement dépêchées dans les zones touchées pour fournir une assistance et une aide à ceux qui en ont besoin.

Un séisme, également connu sous le nom de tremblement de terre, est un phénomène naturel qui se produit lorsqu’il y a une libération soudaine d’énergie dans la croûte terrestre, provoquant des secousses du sol. C’est l’une des forces les plus puissantes et destructrices de la nature. Les tremblements de terre peuvent varier en magnitude, allant de légères secousses à peine ressenties à des événements catastrophiques pouvant causer d’importants dégâts et la perte de vies humaines.