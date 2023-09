Séisme au Maroc : le bilan monte à 2.012 morts, un deuil national de trois jours

Plus de 2.012 personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel.

Le bilan s’alourdit au Maroc : au moins 2.012 personnes ont péri dans le puissant séisme qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur émis dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre. La secousse a également fait 2059 blessés, dont 1404 dans un état très grave, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué tard dans la soirée ce samedi.

Le royaume a décrété un deuil national de trois jours, a annoncé le cabinet royal, à l’issue d’une réunion présidée par le roi Mohammed VI sur ce séisme, le plus puissant à frapper le pays à ce jour. La Croix-Rouge internationale a alerté la communauté internationale sur l’importance de l’aide pour le Maroc, évoquant des besoins pour « des mois voire des années ».

Magnitude 6,8

La secousse tellurique de magnitude 6,8 a été enregistrée à 23h11, heure locale, selon l’Institut de géophysique américain (USGS). Le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (CNRST) a mesuré la magnitude du séisme à 7, précisant que l’épicentre de la secousse se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech.

Plus de la moitié des morts (694) ont été recensées à Al-Haouz et à Taroudant (347), plus au sud, deux zones rurales montagneuses au coeur du Haut-Atlas, selon le ministère, faisant état de la poursuite des opérations de sauvetage.