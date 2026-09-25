Sécurité routière à Cotonou: la Police républicaine durcit le ton contre les dérives des minibus « Tokpa-Tokpa »

​Les conducteurs de transport en commun communément appelé « Tokpa-Tokpa » sont dans le viseur des éléments de la Police républicaine.

Réunies en conférence de presse le lundi 21 septembre 2026 à Cotonou, les autorités de la Police républicaine ont annoncé le déploiement d’opérations de contrôle renforcées visant les conducteurs de minibus communément appelés « Tokpa-Tokpa ».

L’initiative a pour but d’endiguer une série d’infractions répétées au code de la route qui mettent en péril la vie des usagers dans la capitale économique et ses périphéries.

​Arrêts brusques, surcharges et mise en danger d’autrui

​Acteurs centraux du transit quotidien des populations, ces chauffeurs se retrouvent régulièrement au centre de vives critiques en raison de manœuvres imprudentes : freinages intempestifs, stationnements anarchiques sur la chaussée, excès de vitesse, surcharges manifestes de passagers et implication récurrente dans des collisions graves.

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Face à ces manquements, le directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Jean-Marie Segle, a tenu à rappeler le principe d’égalité devant la loi, affirmant que la préservation des vies humaines demeure la priorité absolue et qu’aucun usager ne saurait s’affranchir des règles de conduite établies.

​Saisies de véhicules et partenariat avec le CNSR contre la vétusté

​Pour traduire ces avertissements en actes, la hiérarchie policière a précisé qu’un plan d’assainissement est d’ores et déjà à l’œuvre sur les axes névralgiques. Le directeur départemental de la Police républicaine pour le Littoral, le commissaire divisionnaire Médard Woudécon, a indiqué que plusieurs descentes ciblées ont déjà permis d’immobiliser et de retirer de la circulation un certain nombre de véhicules vétustes au cours des derniers mois.

​En étroite coordination avec le Centre national de sécurité routière (CNSR), un inventaire rigoureux est également mené pour repérer les fourgonnettes hors d’usage, dont certaines pourraient être définitivement recalées à l’examen de la visite technique.

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Les autorités ont prévenu que ces contrôles inopinés vont s’intensifier dans les prochaines semaines pour instaurer une discipline durable dans le secteur du transport urbain à Cotonou.