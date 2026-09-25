Entre Kigoma et Kalemie, le naufrage du MJP fait au moins 41 morts

Au moins 41 personnes ont péri dans le naufrage du MJP sur le lac Tanganyika, entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Quarante-neuf autres ont été secourues, selon un nouveau bilan communiqué vendredi 25 septembre 2026 à Associated Press par Norris Mulongoyi, ministre des Transports de la province congolaise du Tanganyika.

Le bateau reliait le port tanzanien de Kigoma à Kalemie lorsqu’il a chaviré près du village de Mapera, au large de Kabimba. Environ 100 passagers ainsi que des marchandises se trouvaient à bord. Une rescapée a raconté à Radio Okapi que les voyageurs avaient été réveillés vers 1 heure du matin après avoir senti l’embarcation pencher sur un côté.

Le premier bilan du gouvernement provincial faisait état de 41 disparus et 43 rescapés parmi 84 personnes enregistrées. Ce comptage ne se réconcilie pas avec les 41 morts et 49 survivants annoncés ensuite, soit 90 personnes, tandis que la liste définitive des passagers n’a pas été rendue publique.

La cause du naufrage reste indéterminée. Les informations locales évoquent plus de 480 tonnes de marchandises et quatre véhicules à bord, pour une capacité annoncée de 550 tonnes. Ces données ne suffisent pas à établir une surcharge, faute de connaître la répartition exacte du poids des passagers, des véhicules et de la cargaison.

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Le MJP est le deuxième navire congolais perdu en moins d’un mois sur la liaison Kigoma-Kalemie. Le MV Pacifique avait pris feu et explosé au port de Kigoma le 28 août, faisant six morts et un disparu parmi les membres d’équipage.