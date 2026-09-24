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Au Bénin, 46 % des citoyens ont envisagé quitter le pays en 2024-2025

Quarante-six pour cent des Béninois interrogés par Afrobarometer disent avoir envisagé de s’installer dans un autre pays. Le rapport African Insights 2026, présenté le 22 septembre à Cotonou, s’appuie sur des enquêtes conduites en 2024 et 2025 dans 38 pays africains.

Parfait Nougbotin
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Au Bénin, 46 % des citoyens ont envisagé quitter le pays en 2024-2025
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Dans le détail, 23 % des répondants béninois déclarent avoir « beaucoup » pensé à émigrer, 10 % « quelque peu » et 13 % « un peu ». Parmi les personnes tentées par un départ, 37 % citent la recherche d’un emploi, 28 % les difficultés économiques et 14 % la pauvreté.

La sous-région reste la première destination envisagée, avec 32 % des réponses. L’Europe recueille 25 %, l’Amérique du Nord 23 % et les autres pays africains 11 %. Les autres régions du monde totalisent 8 %.

Le même rapport relève que 74 % des Béninois souhaitent une libre circulation dans leur sous-région, alors que 78 % jugent difficile le franchissement des frontières ouest-africaines pour travailler ou commercer.

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Une note nationale publiée par Afrobarometer le 26 août 2025 à partir du même cycle d’enquête donnait toutefois 40 % de personnes ayant envisagé l’émigration, soit six points de moins. Le rapport 2026 ne précise pas si cet écart tient à une pondération révisée ou à un autre traitement des réponses.

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