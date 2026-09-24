Déguerpissement à Togbin: le gouvernement annonce le rachat des propriétés en règle et justifie l’urgence environnementale

​Le gouvernement béninois brise le silence sur les opérations de libération des espaces engagées à Togbin, dans la commune d’Abomey-Calavi.

S’exprimant sur les ondes de Bip Radio, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a clarifié pour la première fois les mesures prévues pour les occupants touchés par cette procédure. Il a notamment assuré que l’État prévoit le rachat des biens des propriétaires qui disposent de titres et de documents administratifs en règle et dont les habitations sont situées dans l’emprise des travaux.

​Tout en concédant qu’il s’agit d’une décision complexe sur le plan social, le porte-parole de l’exécutif a insisté sur son caractère indispensable, écartant tout calcul politique.

D’après ses explications, les occupations anarchiques observées sur la berge et aux abords du plan d’eau ont bloqué les canaux naturels d’évacuation des eaux de pluie, provoquant d’importantes inondations et ralentissant le déploiement du programme d’asphaltage dans ce périmètre.

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Wilfried Léandre Houngbédji a également pointé du doigt la négligence ou d’éventuelles complicités passées au sein de certains services de l’État, ayant favorisé ces installations illicites au fil des ans.

​Protection durable et aménagement du plan d’eau entre Cotonou et Ouidah

​Tout en disant mesurer le désarroi des riverains installés de bonne foi, le porte-parole a mis en avant l’obligation de protéger l’environnement pour les générations futures, déclarant : « Si on ne fait rien aujourd’hui, cela pourrait être pire demain ».

​À terme, cette reprise en main du littoral vise à réaménager entièrement les berges de Togbin et à rendre la lagune navigable sur tout le corridor aquatique reliant Cotonou à Ouidah, un chantier structurant destiné à transformer durablement le cadre de vie de cette zone côtière.