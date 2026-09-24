Enseignement supérieur au Bénin: dernières lignes droites des examens nationaux de Licence

​Le calendrier des examens nationaux de Licence session 2026 aborde sa dernière ligne droite sur le plan logistique.

Publié le 24 sept. 2026 à 14:38 · Mis à jour le 24 sept. 2026

Selon les programmations arrêtées par les autorités académiques, l’ultime journée de composition est fixée au vendredi 16 octobre 2026 dans les salles du Collège d’enseignement général (CEG) Les Pylônes, situé dans la commune de Cotonou.

Ce centre d’examen accueillera les candidats inscrits dans plusieurs disciplines littéraires, sociales et scientifiques.

​Un large éventail de spécialités convoqué à Cotonou

​Cette journée de clôture mobilisera les apprenants issus d’un groupe varié de filières de formation. Sont notamment concernés les départements d’Études islamiques, de Lettres et littérature arabes, de Gestion de l’environnement et aménagement du territoire, ainsi que les candidats en Langue anglaise, en Langue française, en Mariage et famille, en Mathématique de la décision, en Philosophie, et enfin en Psychologie et sciences de l’éducation.

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​Enchaînement des évaluations théoriques et pratiques

​Pour l’ensemble de ces filières d’évaluation, le déroulement des épreuves s’effectuera de façon progressive et conforme aux exigences pédagogiques nationales.

Les candidats devront ainsi composer successivement sur les matières du tronc commun, puis sur les épreuves de spécialité propres à leur cursus. Enfin, pour les spécialités dont le cursus l’impose, une session de pratiques professionnelles viendra compléter cette phase finale d’évaluation des compétences universitaires.