Avrankou: arrestation d’un récidiviste à Atchoukpa et découverte d’un stock important d’objets volés

​La Police républicaine a porté un coup d’arrêt aux activités d’un présumé cambrioleur dans la commune d’Avrankou.

Publié le 24 sept. 2026 à 09:56 · Mis à jour le 24 sept. 2026

Le samedi 19 septembre 2026, les éléments du commissariat d’Atchoukpa ont interpellé un homme soupçonné d’être l’auteur d’une série de cambriolages dans cette localité du département de l’Ouémé.

La fouille minutieuse de sa maison a permis de saisir une grande diversité de matériels, dont plusieurs pièces ont déjà été identifiées par sept victimes venues porter plainte.

​Une filature fructueuse au quartier Gbakpo

​L’opération fait suite à la multiplication des plaintes pour vols par effraction enregistrées ces dernières semaines à Atchoukpa. Les soupçons des enquêteurs se sont vite portés sur un individu connu des services de sécurité, ayant déjà purgé deux peines d’emprisonnement pour des infractions similaires.

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​Après une surveillance discrète, les forces de l’ordre ont repéré le suspect dans le quartier Gbakpo. Un guet-apens tendu aux abords de sa maison a permis de l’intercepter dans la soirée de samedi, au moment où il revenait d’une nouvelle expédition nocturne. Il a été immédiatement conduit au poste et placé en cellule.

​Un important matériel d’effraction et des biens de valeur saisis

​Sur place, la perquisition a révélé un outillage complet destiné aux effractions, comprenant notamment quatorze clés mécaniques, quatre pinces, deux tournevis et une scie.

​Les policiers ont également mis la main sur une grande quantité d’objets de valeur : deux ordinateurs portables, trois téléviseurs, treize smartphones Android, douze téléphones à touches et des appareils de sonorisation.

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La saisie comporte aussi des carreaux, des équipements sanitaires, dix lampes-projecteurs solaires, des rouleaux de gazon synthétique, ainsi que des cartons de liqueurs de diverses marques, des paires de chaussures et des glacières neuves.

​Alors que sept plaignants ont déjà formellement reconnu une partie de ces effets au commissariat, les investigations se poursuivent pour identifier d’autres personnes lésées, rechercher d’éventuels receleurs ou complices, et boucler le dossier pour la justice.