Prétoria: nouveau renvoi du procès d’extradition de Kemi Seba

Pas de bbout de tunnel pour le président de l’ONG Urgences Panafricanistes, l’activiste Kémi Séba. L’audience de ce mercredi a connu un nouveau report.

L’affaire Kémi Séba connaît un nouveau rebondissement en Afrique du Sud. Alors que l’activiste panafricaniste était attendu ce mercredi 23 septembre 2026 devant le tribunal de Pretoria, l’examen de la demande d’extradition formulée par le Bénin a une nouvelle fois été reporté. La prochaine audience est désormais fixée au 20 novembre 2026. Avant cette nouvelle date d’audience, le panafricaniste comparaîtra le 6 Octobre pour le volet immigration irrégulière de la procédure.

Détenu en Afrique du Sud depuis avril dernier, Stellio Gilles Robert Capo Chichi, connu sous le nom de Kémi Séba, reste ainsi sous écrou dans l’attente d’une nouvelle échéance judiciaire.

Une procédure qui s’éternise

Kémi Séba a été arrêté en Afrique du Sud le 13 avril 2026.

Son interpellation est intervenue alors qu’il se trouvait à Pretoria, dans le cadre d’une opération menée par les autorités sud-africaines. La justice locale examine notamment des faits liés à une tentative présumée de sortie irrégulière du territoire avec des documents de voyage jugés non conformes.

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Parallèlement à cette procédure sud-africaine, le Bénin a engagé une démarche visant à obtenir son extradition. Les autorités béninoises souhaitent son retour afin qu’il puisse répondre devant la justice béninoise des faits qui lui sont reprochés, notamment des accusations liées à l’apologie de crimes contre la sûreté de l’État et à l’incitation à la rébellion.



Le dossier est donc marqué par deux volets judiciaires distincts : celui engagé en Afrique du Sud et la procédure d’extradition initiée par les autorités béninoises.

Plusieurs reports depuis le début de la procédure

L’examen de la demande d’extradition devait notamment intervenir le 11 août 2026. Mais l’audience n’avait finalement pas pu se tenir, Kémi Séba n’ayant pas été conduit devant le tribunal.

Le dossier avait alors été renvoyé au 23 septembre avant de connaître un nouveau report. Cette nouvelle audience devait permettre à la justice sud-africaine de poursuivre l’examen de la demande de Cotonou. Elle n’a toutefois pas permis de trancher définitivement la question de son éventuel transfert vers le Bénin.

Le dossier est désormais renvoyé au 20 novembre 2026, nouvelle date à laquelle la justice sud-africaine devrait poursuivre l’examen de la procédure d’extradition.

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Une extradition contestée par la défense

Du côté de la défense, la procédure d’extradition est contestée. Les avocats de Kémi Séba entendent notamment mettre en avant le caractère qu’ils considèrent comme politique des poursuites engagées au Bénin et invoquer les garanties relatives aux droits humains ainsi qu’au droit à un procès équitable.



La justice sud-africaine devra donc examiner les arguments des deux parties avant de déterminer la suite à donner à la demande béninoise. Une éventuelle décision favorable à l’extradition ne signifie par ailleurs pas nécessairement un transfert immédiat : la procédure sud-africaine comporte plusieurs étapes avant qu’une extradition puisse effectivement être exécutée.





