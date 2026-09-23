Au Gabon, l’enrôlement au permis digitalisé suspendu à trois jours de l’échéance

Le ministère gabonais des Transports a suspendu lundi 21 septembre les nouveaux enrôlements au permis de conduire digitalisé, trois jours avant l’expiration du délai de six mois fixé pour convertir les anciens titres. Présentée comme temporaire, l’interruption doit permettre un bilan général du dispositif.

La mesure n’empêche pas le retrait des cartes déjà produites. Le Centre national d’édition et de délivrance des documents de transport détient 6 993 permis édités que leurs titulaires sont invités à récupérer. Le ministère promet aussi de traiter les dossiers des personnes enrôlées qui n’ont pas encore reçu leur titre.

La communication ministérielle relayée par les médias gabonais ne précise ni si le moratoire est prolongé pendant la suspension, ni le régime applicable aux conducteurs qui n’ont pas pu achever la conversion. Elle ne donne pas non plus de date pour la reprise des enrôlements.

Le nouveau permis avait été lancé le 24 mars dans le Grand Libreville. Les autorités avaient alors accordé six mois aux détenteurs d’anciens permis pour les convertir et indiqué qu’au-delà de ce moratoire, les anciens supports cesseraient d’avoir une valeur juridique. Le délai initial expirait jeudi 24 septembre.